FOTO | Avellino-Catania: striscione della Curva Sud per Angelo "Ci gireremo ad ogni passo per cercare il tuo sorriso. Ciao Angelo"

In mattinata la Curva Sud Avellino ha preso parte ai funerali di Angelo Galasso, il tifoso irpino di appena 18 anni, morto giovedì scorso dopo una settimana di agonia in seguito all'incidente stradale avvenuto sul raccordo Avellino-Salerno. Anche al "Partenio-Lombardi" striscione del tifo organizzato biancoverde alla ringhiera del settore: "Ci gireremo ad ogni passo per cercare il tuo sorriso. Ciao Angelo". Così la Curva Sud Avellino lo ricorda allo stadio nel match che vede i lupi affrontare il Catania nel pomeriggio, nel giorno del 44esimo anniversario del terremoto. Marco Armellino, Michele Rigione e Raffaele Biancolino hanno raggiunto l'anello inferiore del settore e deposto un mazzo di fiori accanto allo striscione. L'Avellino giocherà con il kit completamente nero in ricordo delle vittime del sisma del 1980. "Chi ama non dimentica": così il club ha annunciato la decisione sui canali ufficiali social.