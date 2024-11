Avellino-Catania: maglia nera in ricordo delle vittime del terremoto del 1980 "23 novembre 1980/2024, chi ama non dimentica". Nel match sarà ricordato anche Angelo Galasso

"23 novembre 1980/2024, chi ama non dimentica": così l'US Avellino ha annunciato la scelta di indossare il kit gara in nero per la sfida contro il Catania, in programma nel pomeriggio al "Partenio-Lombardi" nel 44esimo anniversario del terremoto. "L'US Avellino 1912 scenderà in campo con il kit gara completamente nero per rendere omaggio alle 2914 vittime del sisma": si legge nella nota del club biancoverde sui canali ufficiali social. In giornata la società irpina ricorderà, in compagnia della Curva Sud Avellino, anche Angelo Galasso, il 18enne di Montoro, tifoso dell'Avellino, morto nella giornata di giovedì dopo 7 giorni di agonia in seguito all'incidente stradale avvenuto sul raccordo autostradale Avellino-Salerno.