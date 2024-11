Biancolino: "La violenza di genere si combatte tutti insieme" "La cosa più importante è denunciare. Nello sport serve l'inclusione"

"È una giornata intensa, di ricordi tristi che si legano all'episodio che ho vissuto e a tante vicende che non dovrebbero mai essere vissute". Così Raffaele Biancolino si è espresso a margine dell'evento organizzato al Teatro Carlo Gesualdo per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nel 2018 il tecnico dell'Avellino salvò una donna in pieno centro cittadino: "Oggi mi viene in mente ancora di più tutto quello che accadde in pochi minuti. - ha affermato Biancolino - I ricordi si accendono ancora di più per quella triste giornata e per una situazione che sembrava la scena di un film. La ragazza oggi può raccontare quanto successo ed è la cosa più importante. Mi ritengo una persona semplice, che in quella situazione non ha guardato dall'altra parte. La cosa più importante è denunciare. Cosa può fare lo sport per l'inclusione? Inserire ancora di più le donne nella classe arbitrale, ma anche negli organigramma societari".