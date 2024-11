Coppa Italia Serie C: l'Avellino vince a Giugliano (2-4) e vola ai quarti Tigrotti subito avanti con Giorgione, ripresa con Russo, Armellino, Gori e Redan a segno

L'Avellino passa al "De Cristofaro", batte il Giugliano con il risultato di 4-2 e accede ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie C dove affronterà la vincente di Giana Erminio - Pro Vercelli nel mese di dicembre in trasferta.

Tigrotti avanti subito 1-0, ripresa biancoverde

Biancolino punta su Gori e Vano in attacco con Tribuzzi trequartista. C'è Marson tra i pali, i meno impiegati dal primo minuto, ma con Sannipoli in panchina. Tigrotti avanti con Giorgione al 4' e all'intervallo si conferma l'1-0 Giugliano. In avvio di ripresa fuori Tribuzzi, dentro Russo che va subito a bersaglio per il pari: 1-1 al 46', 2-1 Avellino al 3' della ripresa con Armellino. Bella conclusione a sorprendere Barosi e tutto il Giugliano in apparente controllo nel primo tempo e superato in pochi istanti. Turnover da una parte e dall'altra, ma quanto basta. Al 72' l'Avellino allunga: lo fa con Gori che approfitta di un controllo errato da parte di Barosi. Palla indietro verso l'estremo difensore dei gialloblu, primo tocco, tentativo di rinvio, si inserisce verso lo specchio la punta biancoverde che realizza il 3-1: un gol prezioso per Gori. Nei secondi successivi ancora il fiorentino va vicino alla doppietta, poi ci pensa Redan, da poco entrato al posto di Vano, con il destro a giro a realizzare il 4-1 al 75'. Nella ripresa dentro anche Palmiero, Mutanda e Campanile. Al 90' Maselli accorcia le distanze per il definitivo 4-2 Avellino al "De Cristofaro". Gara dai due volti, ma con un secondo tempo super da parte dei lupi.