Giugliano-Avellino 2-4, Biancolino: "Il cambio di Tribuzzi era programmato" "Bravi tutti. Redan? Non ho fatto nulla, è stato lui a riguadagnarsi tutto"

"Un Avellino dai due volti con un primo tempo in cui abbiamo dato ritmo ai nostri avversari ma poi siamo stati bravi a cambiare passo nella ripresa". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Giugliano-Avellino 2-4: "Sono stati impiegati tanti ragazzi che avevano giocato poco. Hanno fatto benissimo anche Tribuzzi. Era programmato il suo cambio sin dalle ore pre-gara. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Il ruolo di trequartista per lui? Può farlo come può fare la mezzala. Meno compiti gli dai e più può darci per le caratteristiche che ha. Redan? Non è il mio coraggio ad aver fatto la differenza, ma è Redan che si è messo a disposizione del gruppo e che sta dimostrando le sue qualità. C'erano anche prima, ora le sta facendo vedere ancora di più. I gol subiti? Dobbiamo lavorare sempre per migliorarci: un lavoro difensivo da vivere di gara in gara. Oggi c'era una linea difensiva completamente diversa come tutta la squadra rispetto a sabato scorso. Faccio i complimenti a tutti. Era importante passare il turno e oggi l'abbiamo fatto con decisione".