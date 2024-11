Monopoli-Avellino, Biancolino: "Insistere per far vedere il nostro valore" Il tecnico dei lupi: "Gara importante, ma non fondamentale perché c'è ancora tanto da giocare"

"Veniamo da un risultato positivo in Coppa e affronteremo una squadra forte, che si trova ai piani della classifica e sta a noi firmare un ulteriore passo". Così Raffaele Biancolino ha presentato Monopoli-Avellino, in programma lunedì (ore 20.30) al "Veneziani": "Loro in casa non staranno facendo benissimo, ma affronteremo una squadra di qualità. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Sarà una gara da affrontare come affrontiamo come tutte le partite prendendo il massimo da ogni gara. Dovremo alzare il livello di concentrazione e non ci dovremo far distrarre anche dal risultato ottenuto martedì. Armellino? Ho quasi tutti, c'è qualche acciacco, si sta riprendendo ad allenarsi e credo lo metteremo in gruppo già oggi. Non credo che ci saranno problemi".

"Felice per quanto stiamo facendo, ma dobbiamo insistere"

"Una squadra che sorprende. - ha aggiunto Biancolino - Non smette di farmi vedere cose positive. Sembra che facciamo diventare la squadra che affrontiamo meno forte di noi. La nostra bravura ci permette di fare tanto. Quando facciamo le cose che dobbiamo fare cambia tutto. La sintesi è Giugliano: da un primo tempo non semplice passiamo a una ripresa in cui abbiamo fatto quattro gol. Quando iniziamo a giocare cambia tutto. Sono felice per quello che stanno facendo, ma bisogna insistere. Patierno? Tutto ok, ma come tutto il gruppo. C’è qualche acciacco, ma ci sono ancora due giorni. In difficoltà per le scelte? Chi metto mi può dare tanto e ho la squadra al completo. Tutti possono giocare, sbaglierò sempre a mettere l’uno o l’altro. Abbiamo due giorni per valutare bene le scelte. Sarà una gara importante, ma non fondamentale, c’è ancora tanto da giocare. Va chiuso il girone d’andata e c’è tutto quello di ritorno. La condizione fisica migliora di gara in gara. La reazione di Giugliano lo dimostra. I ragazzi vogliono far bene. Non è una vacanza: chi viene ad Avellino sa che la rosa è fatta da 24, 25 fino a 28 giocatori tutti importanti. Poi tocca a me valutare la miglior soluzione. Il mercato? Ci sta che sia un momento di distrazione per chi gioca poco. Arriverà il mercato e dovremo essere bravi a non pensarci troppo. La difesa? Abbiamo lavorato sull’attenzione e sui dettagli mancati. Non si smette mai di imparare. Siamo pronti per affrontare qualsiasi squadra. A chi dice che non vinceremo nemmeno quest'anno? Abbiamo il dovere di lavorare per smentire tutti e andarli a prendere per festeggiare insieme".