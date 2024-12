Monopoli-Avellino 1-1, Colombo: "Decimo risultato utile di fila" Il tecnico dei pugliesi: "Loro hanno avuto due chance, noi bravi a reagire al gol subito"

"C'è grande equilibrio, si gioca sugli episodi e abbiamo dimostrato carattere". Così Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, si è espresso al termine della gara contro l'Avellino (1-1 al "Veneziani"): "Siamo andati sotto contro una squadra forte e poteva essere un colpo duro, ma siamo stati bravi a reagire. - ha spiegato l'allenatore della squadra pugliese - Hanno avuto due chance e noi abbiamo speso tanto per giocare alla pari. L'uscita di Vazquez ci ha negato la sua qualità e anche l'atteggiamento complessivo. Chi è entrato, però, ha fatto molto bene. Con il cambio nel primo tempo c'era da valutare anche la soluzione di slot utili. Il campionato? Se guardiamo la classifica siamo in compagnia di grandi squadre. Non abbiamo vinto, ma è arrivato il decimo risultato utile di fila con due sconfitte in campionato. L'obiettivo estivo era la salvezza tranquilla e significa che stiamo facendo altro con un grande passo. L'obiettivo è firmare quanto prima la salvezza per poi vivere in modo diverso il finale di stagione".