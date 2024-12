Avellino: Altamura e Picerno, poi sarà mercato. "Ci stiamo guardando intorno" "Già da un bel po'. Non ci faremo trovare impreparati. Faremo le cose giuste"

L'Avellino ha ripreso subito la preparazione e sarà ulteriore sprint nelle prossime ore perché il match con il Team Altamura è dietro l'angolo. Venerdì alle 20.30 sarà sfida in trasferta contro i pugliesi che attendono il via libera per lo stadio "D'Angelo". L'Altamura punta al ritorno a casa, ma potrebbe vivere una nuova gara casalinga al "San Nicola" per poi trasferirsi in occasione del primo match interno del 2025. Sono ore decisive.

"Ci stiamo guardando intorno. Faremo ciò che serve"

Nel frattempo, occhio al rush finale dell'anno solare e del girone d'andata, ma è già lavoro sottotraccia in chiave mercato per l'Avellino. Nel commento della vittoria sul Sorrento, in conferenza stampa, Raffaele Biancolino si è espresso così verso la sessione invernale: "La squadra che mi sono ritrovato ad allenare non l'ho costruita io e sono orgoglioso di allenare questa squadra e questi ragazzi avendoli davanti tutti i giorni per un rapporto che si è creato con ognuno di loro. - ha affermato il tecnico dei lupi - Il mercato? C'è il direttore Mario Aiello. Con Giovanni D'Agostino e il presidente lo sanno fare ottimamente. Ci stiamo guardando intorno e avviene già da un bel po'. Non ci faremo trovare impreparati. Vediamo quello che ci serve e faremo le cose giuste per questa società e per questa squadra".

"Ci vuole tempo, lavoro e dobbiamo crederci"

"L'evoluzione stagionale? Nella mia testa c'è sempre stata la voglia, il desiderio, il sogno di allenare la prima squadra da tanto. E farò di tutto per essere me stesso e dare il massimo cercando di accontentare tutti, in primis me che sono il primo tifoso, per accontentare una provincia e una città intera. È un periodo un po' lungo in cui soffriamo per questa categoria. Ci vuole tempo e lavoro e dobbiamo crederci. Sono il primo a crederci pensando di gara in gara e allenamento su allenamento".