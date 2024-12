Team Altamura - Avellino: le probabili formazioni Alle 20.30 si apre la diciannovesima giornata, l'ultima del girone d'andata, al "D'Angelo"

Alle 20.30 sarà sfida tra il Team Altamura e l'Avellino. La società pugliese vivrà la prima vera gara casalinga ospitando i lupi al “D'Angelo”. Saranno 500 i tifosi biancoverdi ad Altamura nel settore ospiti e con fidelity card. L'Avellino vivrà la trasferta per l'epilogo del girone d'andata senza Michele D'Ausilio. Il trequartista aveva anticipato l'assenza con l'obiettivo di tornare quanto prima direttamente nel 2025 e così sarà. Gli esami strumentali non avevano evidenziato lesioni al flessore della gamba destra, ma è stata riscontrata una cicatrizzazione non perfetta del ventre muscolare. Con gli specialisti di Villa Stuart si apre una fase specifica di terapie per ottenere il pieno recupero. Assenti D'Ausilio e Noah Mutanda, bloccato da un risentimento all'adduttore della gamba destra. Si profila la continuità tra gli irpini con il potenziale ritorno di Dimitrios Sounas da mezzala sinistra anche se il greco resta in ballottaggio con Michele Rocca, protagonista nell'1-0 sul Sorrento al pari di Raffaele Russo, destinato alla conferma sulla trequarti. L'altro ballottaggio è in attacco con Gabriele Gori favorito su Daishawn Redan per far coppia con Cosimo Patierno.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Russo; Patierno, Gori. All. Biancolino. A disp. Guarnieri*, Marson, Cionek, Benedetti, Llano, Liotti, Tribuzzi, Rocca, Armellino, Toscano, Redan, Campanile, Vano

Così i pugliesi nell'1-1 col Cerignola

Altamura (4-3-3): Viola; De Santis, Silletti, Acampa (8' st Gigliotti); Mane, Dipinto, Franco (14' st Bumbu), Grande; Simone (36' st Minesso), Peschetola (14' st Molinaro), D'Amico. All. Di Donato. A disp. Andreoli, Lagonigro, Poggesi, Spina