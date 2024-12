Altamura-Avellino: ecco quanti biglietti sono a disposizione dei tifosi irpini È la vigilia della gara al "D'Angelo": i pugliesi tornano a casa e inaugureranno il nuovo impianto

Sono cinquecento i biglietti a disposizione dei tifosi irpini per la sfida Team Altamura - Avellino, in programma domani (ore 20.30) al "D'Angelo". Sarà prima vera gara casalinga per i pugliesi e i residenti nella provincia irpina potranno acquistare solo i tagliandi per il settore ospiti e solo se in possesso della fidelity card.

Il comunicato del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Team Altamura - Avellino che verrà disputata venerdì 13 dicembre 2024 alle ore 20:30, partirà questo pomeriggio alle ore 16.30 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Tonino D’Angelo” per un totale di 500 posti. I ticket avranno un prezzo di € 17.00 esclusi i diritti prevendita e saranno acquistabili online e presso i punti vendita abilitati del circuito Posto Riservato. Potranno essere acquistati esclusivamente dai possessori di fidelity card. La prevendita terminerà alle 12:00 di venerdì 13 novembre".