Altamura-Avellino 1-3, Patierno: "Da due gare gioco senza infiltrazioni" Il commento dell'attaccante al termine del match del "D'Angelo"

“Sapevamo che non sarebbe stato facile nella loro prima gara casalinga. Siamo stati bravi a ribaltarla e non siamo usciti dalla partita”. Così Cosimo Patierno si è espresso al termine di Team Altamura - Avellino 1-3: “Abbiamo sofferto, ma da squadra e abbiamo ottenuto i tre punti, quello che volevamo. Il gol? Non mi mancava sinceramente perché c'è sempre stata la prestazione. - ha spiegato l'attaccante dei lupi - Lo so che da me tutto vogliono tanto, ma l'anno scorso avevo fatto 3 gol al giro di boa, oggi ci arrivo con 9 gol. Direi che il cammino fin qui è oositivo. La mia condizione fisica? Ho recuperato completamente. Da due gare gioco senza infiltrazioni. La gestione Biancolino? Non era semplice ripartire, siamo stati bravi a sposare le idee del mister da grande squadra perché tutti danno l'anima. Questo è il vero Avellino e possiamo dare ancora tanto. I tifosi? C'è sempre stato grande sostegno. Il risultato lo dedichiamo a loro. In tanti andranno a lavorare domattina ed erano qui in 500. Dobbiamo completare la fase prima della sosta per festeggiare al meglio il Natale e vivere nel modo migliore la sosta”.