Avellino: un altro centrocampista nell'elenco dei calciatori in diffida A un giallo dal turno di stop. Ammenda di 500 euro al club biancoverde

Antonio De Cristofaro ha raggiunto Dimitrios Sounas nell'elenco dei calciatori in diffida (quarto giallo in campionato). Ammonito nel match vinto dall'Avellino contro il Team Altamura al "D'Angelo" e, quindi, un altro centrocampista biancoverde è a rischio squalifica (alla quinta ammonizione scatta il turno di stop). Anche due calciatori del Picerno, prossimo avversario dei lupi in campionato, Domenico Franco e Gabriele Pagliai, sono nell'elenco.

Ammenda di 500 euro all'Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Scoperta Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).