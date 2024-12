Giana Erminio - Avellino 3-0: tabellino e voti dei lupi Testa al campionato e le rotazioni non hanno garantito continuità tra le competizioni

Prova oltremodo negativa e l'Avellino rientrerà da Gorgonzola con l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C (la Giana Erminio ha battuto gli irpini con il finale di 3-0 nel quarto di finale). Erano attesi segnali importanti dalle seconde linee, da chi gioca meno: sono arrivati tanti dubbi anche in ottica mercato. Testa al campionato e le rotazioni non hanno garantito continuità tra le competizioni: nessuna sufficienza tra i lupi.

Il tabellino

Serie C - Coppa Italia

Quarti di finale

Giana Erminio - Avellino 3-0

Marcatori: 7' pt, 3' st Montipò, 11' pt Renda

Giana Erminio (3-5-2): Mangiapoco; Alborghetti, Scaringi, Previtali (15' st Ferri); Caferri, Lamesta, Marotta (15' st Nichetti), Pinto, De Maria (32' st Colombara); Renda (25' st Stuckler), Montipò (32' st Ballabio). All. Chiappella. A disp. Pirola, Moro, Avinci, Pala, Pirotta, Buzzi

Avellino (4-3-1-2): Marson 5; Llano 4,5, Cionek 4, Benedetti 5 (35' st Redan sv), Liotti 5; Tribuzzi 5 (13' st Rocca 5), Armellino 5,5, Sounas 5,5 (13' st Toscano 5); Russo 5; Gori 4,5, Campanile 5 (13' st Vano 5). All. Biancolino 4,5. A disp. Iannarilli, Guarnieri, De Cristofaro, Rigione, Palmiero, Patierno, Cancellotti, Frascatore, Arzillo, Enrici

Arbitro: Silvestri di Roma 1

Ammoniti: Cionek (A), De Maria (G), Vano (A)

Recupero: 2' pt, 4' st