Avellino: Vano si è già allenato con la Casertana, i dettagli Prende sempre più forma il mercato in uscita per la società irpina

Michele Vano si trasferirà a titolo definitivo dall'Avellino alla Casertana nella giornata di giovedì, ma l'attaccante si è già allenato con i nuovi compagni di squadra. Accordo tra i due club e Vano era al "Pinto" in mattinata per la seduta di allenamento con la Casertana. Prende sempre più forma il mercato in uscita per la società irpina.

Il comunicato ufficiale del club rossoblu

"Grazie ad un gentlemen's agreement tra Casertana FC e US Avellino, questa mattina l’attaccante ha potuto unirsi al gruppo di mister Iori sostenendo il primo allenamento con i colori rossoblu. Il nulla osta della società irpina, dunque, ha permesso di anticipare l’arrivo all’ombra della Reggia del possente attaccante romano, il cui ingaggio a titolo definitivo verrà formalizzato ufficialmente il 2 gennaio prossimo, data di apertura della finestra di mercato invernale per tutti i club professionistici".