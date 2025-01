Avellino, Biancolino: "Tutto nella norma, ci siamo chiariti e andiamo avanti" Il tecnico biancoverde: "Scelte sempre di natura tecnica, nulla contro nessuno"

"La settimana è stata tranquilla come le precedenti. Veniamo da un pareggio determinato dagli ultimi minuti. Bisogna stare attenti e c'è stata la concentrazione giusta con l'obiettivo di ripartire e di riprenderci ciò che abbiamo perso con il Giugliano". Così Raffaele Biancolino si è espresso in conferenza stampa alla vigilia di Audace Cerignola - Avellino: "C'è stata qualche variazione nel gruppo dopo Giugliano. - ha spiegato il tecnico biancoverde - È stato uno sfogo diretto a giocatori che già sanno. Non era rivolto a tutta la squadra. Ad oggi i ragazzi mi stanno dando tanto e vanno ringraziati per quanto stanno facendo al di là di qualche prestazione e qualche risultato. È tutto nella norma. Ci siamo chiariti e andiamo avanti. I ragazzi che stanno fuori? È una scelta tecnica. Non c'è nulla contro i ragazzi. È una decisione tecnica. Non li vedo al cento per cento nel progetto".

"Patierno verso il rientro tra i convocati"

"Chicco (Patierno, ndr) è rientrato al campo, riprende gli allenamenti con la squadra ed è convocato. - ha aggiunto Biancolino - Quanto succede da oggi a lunedì non dipende da nessuno, ma ad oggi è convocato. La stessa cosa vale per Frascatore. Sta molto meglio. Ha lavorato a parte per il problema alla caviglia, ma c'è la possibilità della convocazione. L'aspetto mentale? Sappiamo l'importanza del risultato del match con il Cerignola. Dobbiamo conquistare i tre punti, c'è bisogno del risultato e dobbiamo essere ancora più concentrati per evitare quanto accaduto nell'ultima partita in cui è arrivato il calo di attenzione che ha determinato il pari".

"Gori? Finché sono qui io credo in tutti"

"L'Avellino crede in Gori e ci credo anche io. Finché sono qui credo in tutti. È un giocatore importante. Passa da prestazioni di altissimo livello a prove diverse e sembra fare un passo indietro, ma ha tanta qualità. Sta a lui e a noi a dare sempre il massimo. La maturità del gruppo?: Dobbiamo essere maturi ed entrare nella mentalità vincente, ma in alcuni momenti regaliamo chance. Questo è brutto, creiamo tanto e poi sprechiamo occasioni".