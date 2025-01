Avellino: dalle novità in campo ai prossimi passi sul mercato Cambio al 45' e la prospettiva di nuovi arrivi nella rosa biancoverde

Un primo tempo complicato, la scelta di puntare su Campanile titolare in attacco con Patierno e con Panico trequartista, il cambio tattico con Russo al posto del giovane biancoverde e due esterni con la punta centrale per il doppio colpo in pochi istanti al 49' e al 50': ecco la prima vittoria dell'Avellino nel 2025 con il passaggio a vuoto sulla giocata innescata da Sorrentino e chiusa da Fella che con il gol dell'ex al 62' ha costretto i lupi a una fase delicata, però di controllo fino alla fine. Prosegue l'altalena in termini di prestazione e di risultati, ma la settimana di allenamenti si aprirà con il sorriso.

Latina nuovo passaggio obbligato

Quota 40 con la decima vittoria in campionato, la terza di fila con il -4 dalla vetta, occupata dal Benevento con una gara in meno (il recupero con il Potenza è in programma martedì) e dal Monopoli, impegnato contro la Juventus Next Gen a Biella con calcio d'inizio alle 15). Il divario può tornare di 7 lunghezze in poche ore, ma come sottolineato da Biancolino nel post-gara l'Avellino deve pensare innanzitutto al proprio percorso. Solo dai risultati può passare una valutazione complessiva e Latina, con la gara di domenica prossima alle 15 al “Francioni”, sarà un nuovo passaggio obbligato. È inderogabile il ritorno alla vittoria in trasferta per sognare davvero attraverso la continuità tra i risultati casalinghi ed esterni: il tutto con una rosa in costante evoluzione.

Un attaccante o forse due e un terzino sinistro

La scelta di Biancolino su Campanile appare come un segnale e anche il riferimento ad Armellino, con il tecnico a sottolineare l'atteggiamento del centrocampista, poco impiegato, ma sempre pronto e disponibile per il gruppo, vale tanto nel mese di gennaio. Arriverà Palumbo per la gestione in mediana, lo staff tecnico attende una punta, forse due, e un terzino sinistro da alternativa a Frascatore. Insomma, c'è ancora tanto da definire prima con il lavoro sottotraccia sul mercato e poi in campo con Gori e Redan impiegati solo sul finale e con Patierno che in sala stampa ha rimarcato la rabbia per qualche polemica di troppo nell'ambiente. Clima di rilancio per i tre punti e decisamente carico per altri aspetti: alta tensione, ma da gestire con i tre punti conquistati, di sicura ambizione per i lupi.