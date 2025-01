Avellino: ecco Martin Palumbo verso il primo allenamento in biancoverde Arrivo in serata per il centrocampista norvegese con cittadinanza italiana classe 2002

Nella Capitale le visite mediche, sostenute nel pomeriggio alla Clinica Villa Stuart, arrivo in Irpinia in serata: ecco Martin Palumbo per l'Avellino. La proprietà biancoverde con il direttore sportivo Mario Aiello ha abbracciato il centrocampista norvegese con cittadinanza italiana classe 2002 che ha salutato la Juventus e la formazione Next Gen per sposare il progetto tecnico della società irpina. Sarà acquisto a titolo definitivo da parte dell'Avellino con un contratto fino al 30 giugno 2028 per Palumbo, decisivo ieri pomeriggio nella gara vinta dalla seconda squadra bianconera contro il Monopoli su calcio di rigore, trasformato al minuto 75. Rete, vittoria e poi il cambio di prospettiva con un accordo raggiunto già settimana scorsa dal centrocampista con l'Avellino e tra i due club. Arrivo in Irpinia e domani pomeriggio Palumbo svilupperà la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni di squadra.