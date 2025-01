Avellino: novità per il modulo e gli ultimi movimenti di mercato, le ultime Soluzioni in più, la prospettiva nel rush finale della sessione invernale

Ieri sera l'arrivo di Martin Palumbo, nel pomeriggio la ripresa della preparazione per l'Avellino che domenica (ore 15) sarà ospite del Latina al "Francioni" con una trasferta spartiacque all'orizzonte. Alla vittoria casalinga con la Cavese i lupi sono, di fatto, obbligati a legarne una esterna per rafforzare il percorso di rilancio aperto sabato dopo i pareggi con il Giugliano e il Cerignola nell'avvio di 2025.

Cambio di modulo, ma in corso d'opera

Nella gara con i metelliani la svolta tecnico-tattica è stata centrata da Raffaele Biancolino con il 4-2-3-1. Giuseppe Panico e Raffaele Russo esterni/trequartisti con Dimitrios Sounas e con Cosimo Patierno punta centrale: il cambio di modulo ha rilanciato il reparto avanzato e si conferma l'equilibrio tra le esigenze del campo e quelle di mercato.

Un attaccante e un terzino sinistro under

Con l'ingresso di Palumbo l'Avellino vuole inserire un nuovo attaccante e un terzino sinistro under. Se per la fascia si conferma Andrea Bozzolan del Milan Futuro in pole, per la punta sarà rush finale nella sessione invernale con Gabriele Gori sempre tra i rumors in uscita. Dal campo attesa per Michele D'Ausilio: nuovi esami strumentali dopo il fastidio al flessore della gamba destra che ha negato al trequartista la convocazione per il match con la Cavese.