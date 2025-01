Latina-Avellino 0-3, Iannarilli: "Prospettiva diversa. Testa alla Turris" Il commento dell'estremo difensore biancoverde dopo la gara vinta dai lupi al "Francioni"

"Sembrava di giocare in casa, dovevamo conquistare i tre punti e ci siamo riusciti con un'ottima prova. Ora non ci resta che festeggiare per qualche ora, poi testa subito alla Turris perché resta una stagione lunga. Lo era prima, a maggior ragione ora". Così Antony Iannarilli si è espresso dopo Latina-Avellino 0-3: "Sapevamo che per pensare alla vetta dovevamo iniziare a vincere. - ha spiegato l'estremo difensore dei lupi - Tutti vogliono ottenere il massimo e non ci sono partite semplici. Domenica sarà una gara trappola e anche oggi non era semplice. Siamo stati bravi a renderla facile. La mia prestazione? Cerco di dare tutto sempre, ci alleniamo tanto e forte. Se daremo il massimo il risultato arriverà. Un altro campionato da oggi? Dopo la sconfitta del Benevento a Potenza e con il risultato di oggi è chiaro che la prospettiva sia cambiata, ma non guardo troppo avanti. Sono contento di ciò che abbiamo fatto e sono contento per tutti i tifosi che erano qui. Crediamoci: è troppo importante”.