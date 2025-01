Avellino: è il giorno di Lescano. Su Patierno e Gori... Bergomi: "Stanno stravolgendo un po' le punte. Si avvicina a casa? Lui è di Firenze..."

Il 3-0 sul Latina per la seconda vittoria di fila e per la vera continuità con il -4 dalla vetta, occupata ora dal Monopoli, vincente sulla Cavese (3-1): l'Avellino ripartirà con questo valore di classifica dopo 24 turni, con la Turris nel mirino (domenica alle 15 sarà sfida al "Partenio-Lombardi") e con gli ultimi giorni di calciomercato che determineranno novità in attacco. È il giorno di Facundo Lescano in biancoverde. L'argentino ha già sostenuto le visite mediche alla Clinica Villa Stuart nel pomeriggio di sabato e raggiungerà l'Irpinia nelle prossime ore per iniziare la nuova avventura in carriera. Capocannoniere del girone C con 17 reti in maglia Trapani, cambio di prospettiva stagionale all'improvviso per Lescano con l'Avellino in un reparto avanzato già modificato.

Dal secondo tempo con la Cavese alla scelta dal primo minuto al "Francioni": replica del 4-2-3-1 con ottimi risultati rispetto al 4-3-1-2 classico della gestione tecnica di Raffaele Biancolino e sembra esserci più spazio per esterni e trequartisti che per la punta vera e propria. Con Cosimo Patierno, che ha aperto al 15' la corsa verso la vittoria sul Latina con l'undicesimo gol in campionato, l'Avellino pensa al rinnovo. Il club irpino vuole allontanare rumors di mercato. A questo punto Gabriele Gori, nonostante la rete del 2-0 al "Francioni", appare destinato all'uscita. Un ulteriore segnale arriva in onda. Nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, suocero del fiorentino, si è espresso così sulle voci di mercato con l'interesse di Sudtirol e Carrarese dalla Serie B per l'attaccante: "C'erano anche Triestina e Pescara. Stanno stravolgendo un po' le punte ad Avellino. Ne avevano 5, 2 sono andate via, 2 sono già arrivate. Oggi è entrato, ha fatto gol. Ha fatto una grande prestazione, è stato il migliore in campo. Si avvicina a casa? Lui è di Firenze...". Spunta, quindi, la Carrarese per Gori.