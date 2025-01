Avellino: l'arrivederci di Gori sui social, giocherà in prestito al Sudtirol Post sul profilo ufficiale da parte dell'attaccante fiorentino

Gabriele Gori vivrà la seconda parte della stagione 2024/2025 con il Sudtirol. Manca solo il comunicato ufficiale da parte del club bolzanino e dell'Avellino: sul profilo ufficiale social l'attaccante fiorentino ha salutato la piazza irpina con una didascalia alla foto dell'esultanza dopo il gol realizzato a Latina domenica scorsa. "Avellino, vi lascio con questa grinta per arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati da quando sono arrivato un anno e mezzo fa, essendo consapevole di aver messo mattoni importanti per arrivare in B. - ha affermato Gori - Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine in questo percorso meraviglioso trascorso insieme: tifosi, staff, dirigenza e compagni. Pronto per questa nuova sfida che mi attende. Arrivederci, Gabriele". Attesa anche per la nota ufficiale con l'ingresso di Andrea Cagnano nella rosa biancoverde. Ieri sera il terzino ha raggiunto Avellino.