Avellino: "Siamo tornati", la B a Palazzo Caracciolo Nuovo striscione nel centro cittadino sui due livelli della sede della Provincia

Nel day after dell'ultima gara di campionato, ma non della stagione per l'Avellino (nel mese di maggio i lupi scenderanno in campo per la Supercoppa di Serie C contro il Padova e la Virtus Entella), ecco il nuovo striscione nel centro cittadino alla sede della Provincia. "Siamo tornati" con la B esposta a Palazzo Caracciolo in Piazza della Libertà. Ieri sera l'Associazione per la Storia, guidata da Mario Dell'Anno, ha ricevuto le maglie dei calciatori e la tuta del tecnico per l'asta solidale in favore di diverse iniziative nel territorio irpino. In città e in provincia si conferma l'euforia per il ritorno dei lupi in Serie B dopo 7 anni ed è pronta all'estate che riporterà l'Avellino in Cadetteria. Grande attesa nel mese di maggio per le decisioni che saranno prese in chiave istituzionale sui lavori di adeguamento allo stadio "Partenio-Lombardi".