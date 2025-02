Avellino-Turris, Biancolino: "Settimana non semplice. Su Patierno..." "Diversi fastidi lungo la preparazione al match, ma la rosa è profonda"

Domani (ore 15) l'Avellino ospiterà la Turris al "Partenio-Lombardi" per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. La gara è stata presentata da Raffaele Biancolino in conferenza stampa: "C'è un Avellino che ha bisogno di punti e della prestazione. Ha bisogno di correre. Non mi fido del match e della Turris. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Non mi fermo alla classifica e alla situazione che vive la Turris. Dobbiamo essere concentrati riconoscendo l'importanza del match. Patierno? Avverte ancora qualche fastidio legato al colpo rimediato a Latina. C'è ancora qualche acciaccato nel gruppo. Non è stata una settimana semplice con Panico e Redan con la febbre, ma anche Campanile con un problema al polpaccio, ma la rosa è profonda".

"Lescano-Patierno, ma lo vedo anche con altri"

"Sono arrivati giocatori importanti nei ruoli dove mancava qualche caratteristica. Arrivano in gruppo importante. In attacco c'è Lescano. - ha aggiunto Biancolino - Una o due punte? Più ne hai e meglio è. Lo vede bene con Chicco (Patierno, ndr), ma anche con altri. Il mercato? Vedremo che succede fino alla fine".