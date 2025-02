Avellino-Turris: prima convocazione per Lescano e Cagnano, ecco gli assenti È la vigilia del match tra i lupi e i corallini al "Partenio-Lombardi"

Facundo Lescano e Andrea Cagnano entrano nell'elenco dei convocati diramato da Raffaele Biancolino per la gara che vedrà l'Avellino ospitare la Turris domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi". Assenti Michele D'Ausilio per il risentimento al flessore della gamba sinistra, Noah Mutanda per il risentimento al flessore della gamba destra e lo squalificato Patrick Enrici (turno di stop per il quinto giallo in campionato rimediato a Latina).

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 23 Cagnano, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 38 Frascatore, 79 Manzi

Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 8 Rocca, 19 Tribuzzi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas

Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 32 Lescano, 91 Panico