Avellino-Turris 3-1: tabellino e voti dei lupi Lescano protagonista al debutto, brividi in avvio di ripresa per gli irpini

L'Avellino supera la Turris con la doppietta di Lescano e la rete di Tribuzzi. Lupi avanti dopo 20 secondi con il primo gol in biancoverde per l'argentino, rischio in avvio di ripresa con il pari firmato da Armiento, al 21' e al 32' della ripresa ancora Lescano e poi il capitolino per il 3-1 finale.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Venticinquesima Giornata

Avellino - Turris 3-1

Marcatori: 1’ pt, 21’ st Lescano (A), 3’ st Armiento (T), 32’ st Tribuzzi (A)

Avellino (4-2-3-1): Iannarilli 5,5; Cancellotti 6, Rigione 5,5, Cionek 6, Frascatore 6; De Cristofaro 7 (37’ st Armellino sv), Palmiero 5 (10’ st Palumbo 6,5); Panico 5,5 (10’ st Redan 5), Sounas 6,5 (30’ st Rocca 6), Russo 6 (30’ st Tribuzzi 7); Lescano 8. All. Biancolino 6,5. A disp. Guarnieri, Marson, Todisco, Rocca, Cagnano, Manzi

Turris (4-3-3): Iuliano; Boli (48' st Garofalo), Castellano, Desiato, Parodi (45' st Cavallaro); Sabatino (29’ st Imparato), Morrone, Pugliese; Armiento (45' st Pisacane), Porro, Nocerino. All. Forziati. A disp. Suppa, Fallani, Giglio, Casacchia

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: Sabatino (T), Desiato (T)

Recupero: 3' st