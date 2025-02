Avellino: subito Lescano, doppietta e 3-1 sulla Turris Gol dopo 20 secondi, pari corallino in avvio di ripresa, poi l'ex Trapani e Tribuzzi

L'Avellino batte la Turris con il risultato di 3-1 nella venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Subito Lescano protagonista al debutto: l'argentino va a bersaglio dopo 20 secondi (1-0 all'intervallo). Nella ripresa il pari di Armiento e brividi biancoverdi cancellati dal secondo gol di Lescano al 66' (doppietta all'esordio) e da Tribuzzi al 77'. Quota 46 per l'Avellino a - 2 dall'Audace Cerignola, capolista ma in attesa di Benevento-Monopoli.

Primo tempo

Biancolino non può contare su Patierno, costretto ai box per il colpo subito a Latina. Dentro Lescano nel 4-2-3-1 con Cionek che prende il posto dello squalificato Enrici in difesa. Al 1’ subito Lescano a bersaglio: recupero palla e verticalizzazione per la punta argentina che gira la sfera alle spalle di Iuliano con un tocco utile per l’1-0 biancoverde. Nei secondi successivi Russo e Panico sfiorano il raddoppio per un Avellino in controllo, ma che comunque è chiamato a controllare le transizioni dei corallini. Al quarto d’ora altra chance irpina con il colpo di testa di Sounas che però non trova né specchio, né un tocco sottomisura. Al 23’ ci prova De Cristofaro dalla distanza e Iuliano risponde con qualità. Nel finale della prima frazione altra soluzione offensiva per l’Avellino con Russo (1-0 all’intervallo).

Secondo tempo

Al 3’ della ripresa alla Turris basta il diagonale di Armiento per firmare il pari: Iannarilli battuto per l’1-1. L’Avellino prova lo sprint dopo il gol subito. Al 55’ dentro Redan e Palumbo per Panico e Palmiero. Accelerazione irpina con Sounas che al 58’ sfiora il gol: Iuliano gira tutto in angolo e l’estremo difensore si supera poco dopo sul tiro di Russo dagli sviluppi del corner. Nei secondi successivi altra occasione per l’Avellino: Redan sbaglia in diagonale dopo l’errore nella costruzione dal basso per i corallini. Al 66’ i lupi tornano in vantaggio: verticale su Sounas che gira sul secondo palo e Lescano accomoda per il 2-1. Gli irpini centrano anche il palo con la bellissima conclusione di Frascatore: esterno sinistro a colpire il legno alla destra di Iuliano. Al 75’ Biancolino inserisce Tribuzzi e Rocca per Russo e Sounas. Due minuti dopo transizione irpina con Redan che gira per Tribuzzi, conclusione dalla distanza e 3-1 con la parabola del capitolino a superare Iuliano. Dentro Armellino al posto di De Cristofaro al minuto 82. Finale di 3-1 per i lupi.