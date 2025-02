L'Avellino chiude la sessione invernale con Zuberek: tutte le novità della rosa Ultima operazione in entrata per i lupi: la lista completa dei movimenti e dei contratti

Jan Zuberek in prestito dall'Inter: con l'attaccante polacco 2004 si chiude la sessione invernale di calciomercato per l'Avellino che ha ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione Daishawn Redan al Beerschot. Zuberek è reduce da 6 mesi in prestito al Lecce (15 presenze) e con la società nerazzurra ha vissuto gli ultimi tre anni di settore giovanile vincendo il campionato Primavera 2021/2022: ora l'avventura in biancoverde per la punta.

Tutti i movimenti in entrata e in uscita

Acquisti: Lescano (2027) dal Trapani, Palumbo (2028) dalla Juventus (obbligo a determinate condizioni), Manzi (2027) dalla Virtus Entella, Todisco (2027) dal Sorrento

Dentro in prestito: Cagnano dal Sudtirol (obbligo a determinate condizioni), Panico dalla Carrarese (obbligo in caso di promozione), Zuberek

Cessioni: Liotti al Trapani (titolo definitivo), Benedetti alla Lucchese (titolo definitivo), Vano alla Casertana (titolo definitivo), Llano alla Casertana (titolo definitivo)

Fuori in prestito: Cancellieri (2027) alla Triestina, Sannipoli (2026) alla Cavese, Toscano (2027) al Trapani (obbligo in caso di promozione), Gori (2027) al Sudtirol (diritto di riscatto), Pane (2026) al Team Altamura, Mulè (2026) al Trapani, D'Angelo (2026) al Campobasso, Pezzella (2026) alla Cavese, Maisto (2026) al Gubbio, Redan (2028) al Beerschot (diritto di riscatto)

La rosa per la seconda parte della stagione

Portieri

Iannarilli (2026), Marson (2026), Guarnieri (2025)

Difensori

Cancellotti (2026), Rigione (2026), Frascatore (2026), Enrici (2027), Cionek (2025), Manzi (2027), Todisco (2027), Cagnano

Centrocampisti

Armellino (2025), De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2026), Rocca (2026), Tribuzzi (2027), Sounas (2028), Palumbo (2028)

Attaccanti

Russo (2026), Patierno (2026), Lescano (2027), Panico, Zuberek