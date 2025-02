Avellino, Biancolino: "Un terzino non ci sarà. Lescano e Patierno..." Il tecnico dei lupi ha presentato la gara in programma domani (ore 17.30) allo "Zaccheria"

"L'assenza dei nostri tifosi (residenti in Irpinia, ndr) è un peccato. È una gara importante, si fanno sentire ovunque, ma non mancherà il sostegno anche da casa. Sarà una partita difficile e fastidiosa, una classica tra due squadre e due società con storia": così Raffaele Biancolino ha presentato Foggia-Avellino, in programma domani (ore 17.30) allo "Zaccheria".

"Buone possibilità di vederli in coppia"

"La squadra sta bene. Il solo Frascatore ha avuto un problema in settimana e non sarà della partita. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Chicco (Patierno, ndr) si è allenato anche se avverte ancora qualche fastidio. C'è l'edema, ma si è allenato con la squadra. D'Ausilio? Sta meglio, è rientrato in gruppo, ma ha bisogno di ritrovare la condizione fisica. Si è allenato con i compagni di squadra e sarà tra i convocati. A Foggia andremo a giocarci la nostra partita. Abbiamo un obiettivo più importante rispetto al Foggia, c'è l'obiettivo di andare il più in alto possibile. Lescano-Patierno? Ci sono buone possibilità di vederli in coppia".

"Testa principalmente al nostro percorso"

"Pazienza a Benevento? A prescindere dal cambio in panchina ci sarà sempre e la squadra punta a vincere il campionato. Sappiamo che Monopoli e Cerignola sono due buone squadre, ma non dimentichiamoci del Crotone, del Catania, del Trapani, del Potenza... Dobbiamo continuare sul nostro percorso con cattiveria e qualità pensando principalmente a noi, facendo risultato. Cagnano? Vedremo oggi come sta. Sapevamo di mettere in rosa un giocatore utilissimo e vedremo: ci sono buone possibilità di vederlo in campo. La Curva Nord? Speriamo che sarà riaperto. So che la piazza ci dà tanto e può darci ancora di più. Non mancherà mai il sostegno massimo. Palmiero-Palumbo? Ho il dubbio e c'è sempre. Ho tanti calciatori di qualità. La cosa più bella è avere tante scelte a disposizione".