Avellino confuso e senza reazione: il Foggia vince 1-0, niente vetta per i lupi Vezzoni al 38', finale ricco di tensione: espulsi Zauri, Biancolino, Tascone e Tribuzzi

Al Foggia basta il gol di Vezzoni al 38' con la torre di Zunno per battere l'Avellino ,ko dopo 12 risultati utili consecutivi in campionato. Tanta confusione nel primo e in particolar modo nel secondo tempo per i lupi che in caso di vittoria avrebbero vissuto un sabato sera da primato in classifica in attesa delle altre sfide. Brutta sconfitta per gli irpini dopo tre successi di fila.

Primo tempo

Biancolino punta sul 4-3-1-2 con la coppia Lescano-Patierno in attacco. C'è Cagnano sulla fascia sinistra per l'infortunato Frascatore, a centrocampo Armellino e Palumbo per De Cristofaro e Palmiero. Torna Enrici in difesa dopo il turno di squalifica. Russo è il trequartista alle spalle delle due punte. Al 3' brivido per i biancoverdi con l'occasione per Tascone: palla di poco a lato. Al 6' primo giallo per i lupi con Armellino ammonito. Al 16' gli irpini sfiorano il vantaggio con Patierno, De Lucia risponde con decisione. Al 31' ancora Patierno che in area controlla, ma gira debolmente verso lo specchio. Al 38' Foggia avanti: Felicioli crossa al centro, Zunno spizza per Vezzoni, altro colpo di testa con Iannarilli battuto per l'1-0. Nel finale della prima frazione ammoniti Zunno e Sarr (1-0 all'intervallo).

Secondo tempo

Subito dentro Panico e Tribuzzi per Cagnano e Armellino: Biancolino punta sul 3-4-3 nel tentativo di rimonta. Al 58' occasione biancoverde con Panico che scarica verso lo specchio, De Lucia è decisivo per il tocco che porta la sfera sul palo. Al 63' D'Ausilio entra al posto di Russo. Al 66' Tascone va vicino al raddoppio: palla di poco a lato. Al 72' cross che trova il colpo di testa di Enrici, ma è tutto semplice per De Lucia. Per l'ultimo quarto d'ora l'esordio di Zuberek per Lescano con Rocca al posto di Sounas. Si conferma un Avellino confuso e senza reazione: nei 7 minuti di recupero, aperti con l'espulsione di Zauri per proteste, pallonata di Mazzocco a gioco fermo verso la panchina biancoverde e via a un parapiglia che porta l'arbitro Calzavara alla decisione di estrarre il rosso rivolto a Biancolino, Tribuzzi e Tascone. Per evitare una transizione rossonera Cancellotti rimedia il decimo giallo in campionato e salterà Avellino-Crotone in programma domenica 16 (ore 15).