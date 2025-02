Foggia-Avellino 1-0: tabellino e voti dei lupi, involuzione a sorpresa Le scelte dal primo minuto non pagano, tanta confusione in particolar modo nella ripresa

Avellino ko dopo tre vittorie di fila e dodici risultati utili consecutivi in campionato: al Foggia basta il gol di Vezzoni al 38' contro una squadra che tornata al 4-3-1-2 è parsa involuta dopo una buona fase stagionale. Le scelte di Biancolino non pagano e la prova allo "Zaccheria" risulta come un boomerang nello sviluppo della seconda parte del campionato.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Avellino - Foggia

Marcatori: 38' pt Vezzoni

Foggia (4-3-3): De Lucia; Silvestro, Salines, Camigliano (13' pt Dutu), Felicioli (39' st Parodi); Tascone, Da Riva, Vezzoni; Emmausso (28' st Kiyine), Sarr (28' st Brugognone), Zunno (39' st Mazzocco). All. Zauri A disp. Perina, De Simone, Danzi, Orlando, Marzupio

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 5,5; Cancellotti 4,5, Rigione 5, Enrici 5,5, Cagnano 6 (1' st Tribuzzi 4); Armellino 4 (1' st Panico 6), Palumbo 5,5, Sounas 5,5 (33' st Rocca sv); Russo 5 (18' st D'Ausilio 5); Patierno 5, Lescano 5 (31' st Zuberek sv). All. Biancolino 4. A disp. Marson, Todisco, Cionek, Manzi, De Cristofaro, Palmiero

Arbitro: Calzavara

Ammoniti: Armellino (A), Zunno (F), Sarr (F), Patierno (A)

Espulsi: Zauri (F), Biancolino (A), Tribuzzi (A), Tascone (F)

Recupero: 2' pt, 7' st