Avellino, Giovanni D'Agostino dopo il ko di Foggia: "Nulla è compromesso" L'amministratore unico IDC del club irpino: "Oggi vince l'odio, domani vincerà l'amore"

Sui social e in città è evidente il malumore dell'ambiente irpino per la sconfitta, ma in particolar modo per la brutta prestazione dell'Avellino allo "Zaccheria" di Foggia. L'amministratore unico IDC del club biancoverde, Giovanni D'Agostino, ha affidato ai post sul profilo ufficiale social, con didascalia a un video, la riflessione sul passo falso in terra pugliese e sulla prospettiva: "Abbiamo rimesso in piedi l'opportunità di sognare ripartendo da quello che era iniziato proprio come un incubo. Ora non è proprio il momento di mollare. - ha affermato D'Agostino - Oggi vince l'odio, domani vincerà l'amore. Nulla è compromesso. Forza magico lupo, lotta fino alla morte". Con queste parole la dirigenza dell'Avellino guarda alla ripresa della preparazione e al prossimo match in calendario. Domenica (ore 15) i lupi ospiteranno il Crotone al "Partenio-Lombardi". Grande attesa per le sfide Monopoli - Catania (ore 15) e Casertana - Audace Cerignola (domani ore 20.30): l'Avellino rischia di ritrovarsi a -5 dalla vetta.