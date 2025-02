Avellino: addio a Giuseppe Fornaciari, protagonista nella promozione del 1995 Arrivò in Irpinia nell'estate del '94 dopo un biennio in A con il Foggia di Zeman

Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Fornaciari all'età di 57 anni dopo una lunga malattia. Siciliano di Augusta, di ruolo difensore, fu protagonista nell'Avellino del biennio 1994/1996 e, quindi, nella promozione in Serie B firmata dai lupi nella finale playoff contro il Gualdo all'Adriatico di Pescara. Per quella gara, al pari di Totò Fresta, fu indisponibile per squalifica a causa del finale di gara della semifinale di ritorno con il Siracusa al "Partenio". Fornaciari arrivò in Irpinia nell'estate del '94 dopo due stagioni vissute nel Foggia di Zdenek Zeman (18 presenze in Serie A con i satanelli) all'interno della rivoluzione tecnica e della rosa operata da Antonio Sibilia nel ritorno alla presidenza del club irpino per l'obiettivo promozione, centrato negli spareggi con Zbigniew Boniek, in panchina dagli ultimi due turni di una stagione regolare vissuta con Giuseppe Papadopulo fino alla trentunesima giornata e con Vincenzo Battista tecnico per il trentaduesimo match, prima dell'ingresso del polacco alla guida dei lupi.