Avellino a -5 dalla vetta. Lupi con un titolare in dubbio verso il Crotone Novità anche in panchina per la gara in programma domenica (ore 15)

Vittoria al "Pinto" contro la Casertana per l'Audace Cerignola che con il gol di Achik al 78' firma il +3 sul Monopoli e il +5 sul Benevento e sull'Avellino. Così ripartiranno i biancoverdi tra poche ore con il primo allenamento settimanale che porterà i lupi alla sfida con il Crotone, in programma domenica (ore 15) al "Partenio-Lombardi".

Frascatore verso l'ulteriore assenza

Senza Tribuzzi, espulso al pari di Biancolino nel parapiglia vissuto nel recupero di Foggia-Avellino, e senza Cancellotti che sarà squalificato per un turno dal giudice sportivo per il decimo giallo in campionato rimediato negli istanti conclusivi del match perso dai lupi allo "Zaccheria" e c'è un titolare che appare destinato all'ulteriore assenza per infortunio: Frascatore ha saltato la gara con il Foggia a causa della distrazione al soleo della gamba destra, comunicata dal tecnico nella conferenza pre-gara e poi certificata nell'elenco dei convocati, e difficilmente sarà recuperato per Avellino-Crotone in programma domenica alle 15 (non erano stati presentati i tempi di recupero).

Biancolino espulso a Foggia: Rossi in panchina

Nell'elenco degli indisponibili per infortunio verso lo "Zaccheria" il terzino sinistro era in compagnia di Campanile, Mutanda e Guarnieri. L'Avellino ripartirà anche dal dubbio modulo dopo la sconfitta di Foggia e verso il big match con il Crotone. Le soluzioni presentate nell'ultima sfida con il primo tandem Lescano-Patierno non hanno sortito gli effetti sperati e Biancolino, che in virtù del turno di squalifica sarà sostituito da Rossi nel ruolo di primo allenatore, potrebbe puntare sul 4-2-3-1, modulo con cui l'Avellino ha costruito le tre vittorie di fila prima di cadere in Puglia.