Avellino: due turni di squalifica per Tribuzzi, uno per Biancolino Come nel derby col Benevento: espulso da Calzavara, medesima decisione nelle ore successive

Il rosso diretto nel recupero di Foggia-Avellino costa due giornate di squalifica ad Alessio Tribuzzi. Stessa sanzione per l'altro espulso dal campo nel corso del parapiglia allo "Zaccheria", Simone Tascone. L'arbitro Andrea Calzavara aveva già espulso Tribuzzi al termine di Benevento-Avellino e il giudice sportivo aveva inflitto anche in quel caso due turni di stop al capitolino. Dalla panchina espulso Raffaele Biancolino e il tecnico biancoverde sconterà una giornata di squalifica domenica contro il Crotone. Al "Partenio-Lombardi" ci sarà Dario Rossi da primo allenatore con Vincenzo Riccio vice. Lo staff tecnico non potrà contare su Tommaso Cancellotti per somma di ammonizioni (decimo giallo in campionato). Cosimo Patierno, con la quarta ammonizione nel girone rimediata a Foggia, entra ufficialmente nell'elenco dei calciatori in diffida.

I dettagli dal comunicato n.111/DIV - 11 febbraio 2025

Squalifica per due gare effettive - Alessio Tribuzzi (Avellino) "per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in reazione ad una manata ricevuta, senza alcuna possibilità di giocare il pallone in quanto il gioco era stato interrotto, lo afferrava per il collo con la mano spingendolo con violenza a terra, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, la delicatezza della parte del corpo attinta e la perpetrazione del gesto a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 1)."

Squalifica per due gare effettive - Simone Tascone (Foggia) "per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito di un provvedimento da parte dell’Arbitro, colpiva il calciatore avversario Tribuzzi Alessio con la mano aperta sul braccio, provocando la reazione di quest’ultimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta (r. Assistente Arbitrale n. 1)"

Squalifica per una gara effettiva - Raffaele Biancolino (Avellino) "per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo usciva dall’area tecnica e lo spintonava, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale)"