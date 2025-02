Avellino: la prospettiva per la formazione contro il Crotone Domenica (ore 15) la sfida tra i biancoverdi e i rossoblu al "Partenio-Lombardi"

L'Avellino accelera verso la sfida con il Crotone in programma domenica (ore 15) al "Partenio-Lombardi". Lupi a caccia di risposte nell'immediato dopo lo scivolone di Foggia con il tifo organizzato a chiedere compattezza nell'ambiente mandando definitivamente in archivio un ko che ha lasciato il segno con il -5 dalla vetta. Biancolino non ci sarà in panchina: sconterà il turno di squalifica causato dal rosso nel parapiglia finale allo "Zaccheria".

Si riparte dal tandem Lescano-Patierno

L'Avellino dovrà fare a meno di Tribuzzi per due turni e di Cancellotti, squalificato per somma di ammonizioni. Frascatore appare destinato all'ulteriore assenza per infortunio e, quindi, si profilano corsie coperte dagli acquisti di gennaio con Todisco a destra e Cagnano a sinistra con la coppia Rigione-Enrici al centro. Nonostante la brutta prova di Foggia l'idea di puntare sul tandem Lescano-Patierno, immaginato e costruito con forza a gennaio, si conferma nella prospettiva per il prossimo match.

Quante scelte per il ruolo di trequartista

Sarà, quindi, presumibilmente 4-3-1-2 con il rientro di De Cristofaro in mediana al pari di Palmiero per completare la linea con Sounas. Ampia scelta per il trequartista con D'Ausilio impiegato nella ripresa a Foggia, ma ci sono anche Palumbo, Panico e Russo nelle idee pre-gara.