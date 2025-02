Avellino-Crotone: le probabili formazioni, sfida chiave al "Partenio-Lombardi" Alle 15 il match tra i biancoverdi e i rossoblu per la ventisettesima giornata

Avellino per il rilancio immediato contro un Crotone che la sua progressione per rientrare tra le big del girone e portarsi a -3 dagli irpini l'ha prodotta passo dopo passo: sfida al "Partenio-Lombardi" tra i biancoverdi e i rossoblu. Biancolino, squalificato e sostituito dal duo Rossi-Riccio, non potrà contare su Frascatore, ancora bloccato dalla distrazione al soleo della gamba sinistra. Out anche Guarnieri, Mutanda e Campanile con Tribuzzi e Cancellotti squalificati. Lupi con il 4-3-1-2 confermato, con Iannarilli tra i pali e la scelta naturale di Todisco e Cagnano sulle corsie al posto di Frascatore e Cancellotti. Al centro della difesa ci saranno Rigione ed Enrici. A centrocampo ci sarà il ritorno di Palmiero e De Cristofaro con Sounas. Panico agirà alle spalle del duo Lescano-Patierno.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Todisco, Rigione, Enrici, Cagnano; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Panico; Lescano, Patierno. All. Biancolino. A disp. Pizzella, Marson, Cionek, Manzi, Rocca, Palumbo, Armellino, D'Ausilio, Russo, Zuberek

Così i rossoblu nel 4-1 sul Potenza

Crotone: Sassi; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Gallo, Vinicius (38’ st Stronati), Vitale (35’ st Silva), Tumminello (38’ st Schirò), Oviszach (35’ st Ricci); Gomez (22’ st Murano). All. Longo. A disp. D’Alterio, Martino, Cocetta, Groppelli, Piras, Rispoli, Armini, Cantisani, Vilardi