Avellino-Crotone: le formazioni ufficiali, 4-3-1-2 con Lescano e Patierno La sfida al "Partenio-Lombardi" tra i biancoverdi e i rossoblu per il ventisettesimo turno

L'Avellino affronta il Crotone con il 4-3-1-2 con Lescano e Patierno in attacco e il ritorno di De Cristofaro e Palmiero a centrocampo. In difesa, sulle fasce, dentro Cagnano e Todisco rispettivamente per l'infortunato Frascatore e lo squalificato Cancellotti.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Ventisettesima Giornata

Avellino - Crotone

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Todisco, Rigione, Enrici, Cagnano; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Panico; Patierno, Lescano. All. Rossi (Biancolino squalificato). A disp. Pizzella, Marson, D'Ausilio, Rocca, Russo, Palumbo, Armellino, Cionek, Zuberek, Manzi

Crotone (4-2-3-1): Sassi; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius; Vitale, Tumminello, Oviszach; Gomez. All. Longo. A disp. Martino, D'Alterio, Piras, Stronati, Murano, Armini, Cantisani, Ricci, Barberis, Cocetta, Rispoli, Schirò, Silva, Vilardi

Arbitro: Ubaldi