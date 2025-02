Patierno al 90' in un finale clamoroso: vince l'Avellino, 2-1 sul Crotone Rigione al 66', pari di Vinicius al minuto 88, risposta della punta per il gol vittoria

L’Avellino batte il Crotone con il risultato di 2-1. Rigione al minuto 66 sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Palumbo per l’1-0 biancoverde, il pari firmato da Vinicius al minuto 88, pronta risposta al contraccolpo da parte dei lupi con Patierno a firmare il gol vittoria al 90’. L’Avellino si porta momentaneamente a -2 dalla capolista Cerignola in attesa del match in programma alle 17.30 tra gli ofantini e la Turris.

Primo tempo

In panchina il duo Rossi-Riccio per sostituire lo squalificato Biancolino. Avellino dal buon ritmo in avvio di gara con il 4-3-1-2 che però risulta poco efficace per costruire soluzioni offensive utili. Sull’asse Patierno-Lescano nasce la prima chance deviata da Cargnelutti. Giallo per Di Pasquale e poi per Panico lungo la frazione. Al 33’ contatto in area tra Sounas e Oviszach, per Ubaldi non è utile per il fischio da penalty. A pochi secondi dall’intervallo dal cross di Todisco la sponda di Sounas apre a Patierno che non trova lo specchio: l’azione termina con l’offside.

Secondo tempo

Al 48’ dal cross di Todisco nasce una nuova occasione con Patierno che spreca a tu per tu con Sassi. Al 54’ ammonito Guerini per bloccare la ripartenza irpina con Sounas. Al 62’ Longo inserisce l’ex Murano e Silva per Gomez e Oviszach. Risposta biancoverde con l’ingresso di Palumbo e D’Ausilio per Palmiero e Lescano. Al 66’ palla inattiva, calcio d’angolo battuto da Palumbo e chiuso dal tocco sottomisura di Rigione per il vantaggio irpino con la difesa rossoblu sorpresa completamente (1-0 Avellino). Fuori Vitale e dentro Ricci al 74’. Lo staff tecnico biancoverde richiama Panico e Sounas inserendo Russo e Rocca. Ultimi cambi per il Crotone con Schirò e Stronati per Groppelli e Gallo che sortiscono gli effetti sperati: sull’errore di Cagnano, girata di Vinicius a battere Iannarilli, rete colpendo il palo alla destra di Iannarilli. A pochi secondi dal primo di cinque minuti di recupero Cagnano si riscatta con il cross per Patierno che firma il nuovo vantaggio irpino: colpo di testa quanto basta per battere Sassi per il 2-1.