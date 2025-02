Avellino-Crotone 2-1, Cagnano: "Tutto in pochi secondi, vittoria fondamentale" Le parole del terzino sinistro biancoverde dopo la vittoria sui rossoblu

"Emozioni in pochi secondi: è arrivata una vittoria bellissima, che ci regala tanta fiducia". Così Andrea Cagnano si è espresso dopo Avellino-Crotone 2-1: "Volevamo riscattarci subito e meritavamo la vittoria. Abbiamo creduto nella possibilità dopo il gol subito. Come sto? Sto bene. Ritroverò la miglior condizione giocando. Le mie caratteristiche? Ho giocato da terzo di difesa, ma so spingermi in avanti. Ho giocato tanto da terzino. Mi adatto per quello che occorre. - ha spiegato il terzino sinistro biancoverde - Nella fase di studio ho controllato la mia posizione per la gestione della gara. Una risposta al match perso a Foggia? Ci siamo parlati in settimana e sappiamo di essere una squadra forte, ma non basta. Conta dimostrarlo durante le gare. Arrivavamo a questa sfida con una sconfitta e volevamo dimostrare il nostro valore. Lo spogliatoio? Non posso far altro che parlare bene di questi ragazzi. Alcuni li conoscevo per altre esperienze e siamo pronti per questa sfida da vivere fino alla fine”.