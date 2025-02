Avellino-Crotone 2-1, Riccio commosso: "Vogliamo tutti il massimo per la città" Il commento del vice allenatore biancoverde dopo la vittoria sui rossoblu

"Ho voluto l’abbraccio e aggiungo il valore della vittoria sofferta. Mi ha ricordato tante sfide del passato. Sarò ripetitivo, ma chiedo unione fino alla fine". Così Vincenzo Riccio si è espresso al termine di Avellino-Crotone 2-1: "Eravamo tutti provati. Non nascondo le emozioni, non nascondo nulla. Eravamo tutti emozionati, commossi per il risultato. Stiamo tutti soffrendo per ottenere quello che vogliamo alla fine del torneo. I calciatori erano felici e hanno tutti carattere. Spero che Todisco possa essere il nuovo Zappacosta. Cagnano ha solo bisogno di ritrovare minuti. C’è da soffrire. - ha aggiunto il vice allenatore biancoverde - Il mister abita a pochi passi dal Partenio-Lombardi e vive questa città da anni. Lo so che non avrà il piacere di sentirmelo dire, ma piangeva. Occorre questo equilibrio nelle soluzioni. Il 4-2-3-1 nella ripresa? Credo che sia diventato utile per lo sforzo prodotto con il 4-3-1-2 e anche nel finale la scelta dei centrocampisti ha garantito qualità e quantità. Dobbiamo solo essere uniti per costruire il nostro percorso”.