Casertana-Avellino: ecco quanti biglietti sono a disposizione dei tifosi irpini I dettagli per il settore ospiti del "Pinto" con la gara in programma sabato (ore 17.30)

Sono 800 i tagliandi a disposizione dei tifosi biancoverdi per Casertana-Avellino, in programma sabato alle 17.30 al "Pinto". Obbligo di fidelity card del club irpino per l'acquisto del biglietto relativo al settore ospiti e prevendita attiva dalle 16.

La nota ufficiale del club irpino

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Casertana - Avellino che verrà disputata sabato 22 febbraio 2025 alle ore 17:30, sarà attiva da questo pomeriggio alle 16:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Alberto Pinto” di Caserta. I ticket a disposizione dei tifosi biancoverdi saranno 800 ed avranno un prezzo di € 13,00 più diritti di prevendita. Sarà possibile acquistarli esclusivamente dai sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’U.S. Avellino 1912 presso i rivenditori autorizzati del circuito Go2 presenti nella provincia di Avellino. La prevendita sarà attivata questo pomeriggio alle 16:00 e terminerà alle ore 19:00 di venerdì 21 febbraio 2025".