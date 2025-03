Avellino a -3 dal Cerignola con potenziali classifiche e altri asterischi... Mercoledì caso Turris al TFN e squadre in campo, nel prossimo weekend...

Il trentesimo turno del girone C di Serie C va in archivio con l'Avellino vincente a Messina e con la capolista Cerignola bloccata sullo 0-0 dal Picerno. Lupi a -3 dalla vetta e si apre una settimana davvero ricca di appuntamenti. Squadre subito al lavoro perché il turno infrasettimanale è in programma mercoledì, giornata in cui sarà discussa anche la posizione della Turris al Tribunale Federale Nazionale.

Scenario di nuova classifica a poche ore dai match

Anche nella trentunesima giornata la squadra biancorossa non scenderà in campo. La gara del "Massimino" con il Catania è stata rinviata a data da destinarsi: ulteriore segnale di un percorso praticamente identico a quello che ha portato il Taranto all'esclusione dal campionato nella scorsa settimana con verdetto del TFN dopo il deferimento del procuratore federale. Appare, quindi, dietro l'angolo un'ulteriore classifica ridisegnata con l'uscita di scena della Turris. In questo caso l'Avellino si ritroverebbe a -1 dalla capolista Audace e il nuovo divario potrebbe essere vissuto proprio a distanza di poche ore dalla decisione nella serata di mercoledì con Avellino-Trapani alle 20.30 e Cerignola-Foggia alle 20.45.

Prima il riposo dell'Avellino, poi quello del Cerignola

In questa rivoluzione di valori e di classifiche entreranno in gioco anche gli asterischi perché nella trentaduesima giornata era prevista Taranto-Avellino e, invece, i lupi riposeranno con il Cerignola ospite del Crotone, mentre nel trentatreesimo turno sarà l'Audace a riposare per l'assenza della gara con la squadra ionica, esclusa dal torneo, e con l'Avellino impegnato in casa con il Potenza. Insomma, oggi più che mai la riflessione classica dei tecnici a fine gara torna d'attualità: mirino unicamente sul prossimo match in calendario.