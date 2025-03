Avellino: le scelte verso la sfida con il Trapani È la vigilia della sfida al "Partenio-Lombardi" per la trentunesima giornata di campionato

A -3 dalla vetta, da potenziale -1, ma conta il campo e la prossima sfida con un turno infrasettimanale che può dire tanto prima di una fase in altalena, con turni di riposo, per Avellino e Cerignola. Domani sera i lupi ospiteranno il Trapani e sarà gara casalinga anche per gli ofantini che affronteranno il Foggia al "Monterisi".

Domani sera (ore 20.30) la gara contro i siciliani

Al "Partenio-Lombardi" l'Avellino sta definendo gli ultimi dettagli e sembra profilarsi la conferma dell'undici titolare proposto da Biancolino a Messina. Appare sempre più chiaro lo stop fino al termine della stagione per De Cristofaro. Prima le parole cariche di preoccupazione da parte del tecnico nella conferenza pre-gara, poi la dedica di Sounas nell'esultanza al gol vittoria: i segnali di stagione finita per il centrocampista aumentano anche se manca ancora la certificazione tramite nota ufficiale e, quindi, è lecito nell'ambiente irpino attendere con qualche speranza. Panico ha raggiunto Palmiero, Palumbo e Patierno nell'elenco dei calciatori in diffida. Gli unici ballottaggi sono per il ruolo di trequartista tra D'Ausilio e Panico e per il ruolo di mezzala destra tra Rocca e Armellino.