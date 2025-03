I convocati di Avellino-Trapani: tre biancoverdi ai box È la vigilia del match tra gli irpini e i siciliani al "Partenio-Lombardi"

Ecco i convocati per Avellino-Trapani con tre biancoverdi ai box. Antonio De Cristofaro resta in attesa dell'esito dei nuovi esami strumentali praticati dopo il trauma distorsivo al ginocchio sinistro rimediato nel match contro la Juventus Next Gen. Ipotesi stagione finita per il centrocampista che però spera, come tutto l'ambiente irpino, in buone notizie dagli esami. Claudio Manzi salterà anche Avellino-Trapani per la distrazione al retto femorale destro. Risentimento al polpaccio, invece per l'under Alessandro Campanile.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson;

Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 23 Cagnano, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 38 Frascatore, 56 Enrici

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Rocca, 19 Tribuzzi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 55 Mutanda

Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 10 Russo, 32 Lescano, 35 Zuberek, 91 Panico