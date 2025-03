Turris esclusa dal campionato: Avellino a -1 dal Cerignola Turno infrasettimanale: alle 20.30 Avellino-Trapani, alle 20.45 Cerignola-Foggia

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Turris con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza "nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile": si legge nella nota ufficiale della FIGC. "La società era stata deferita lo scorso 5 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa": aggiunge la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Dopo il Taranto, quindi, anche la Turris è fuori dal campionato. In virtù della nuova classifica senza i risultati della squadra corallina, l'Avellino è ora a -1 dall'Audace Cerignola. (clicca qui per il dispositivo del TFN). La Lega Pro ha immediatamente comunicato la nuova graduatoria e l'aggiornamento del calendario: le squadre che dovevano ancora affrontare Taranto e Turris nel girone di ritorno osserveranno un turno di riposo. Alle 20.30 l'Avellino affronterà il Trapani al "Partenio-Lombardi", alle 20.45 il Cerignola ospiterà il Foggia.

La nuova classifica

Audace Cerignola 55

Avellino 54

Monopoli 46

Benevento 44

Crotone 43

Potenza 41

Catania 40 (-1)

AZ Picerno 36

Giugliano 35

Juventus Next Gen 32

Trapani 32

Cavese 31

Sorrento 31

Team Altamura 31

Foggia 30

Latina 24

Casertana 19

ACR Messina 12 (-4)