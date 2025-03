Panico e Lescano: l'Avellino batte il Trapani (2-0) e resta a -1 dalla vetta Quarta vittoria di fila per i lupi con un gol per tempo. Il Cerignola risponde: 3-2 sul Foggia

Panico al 43', Lescano al 59': l'Avellino batte il Trapani con il risultato di 2-0 e firma la quarta vittoria di fila. Lupi di continuità e con gestione nella ripresa in cui finalmente si garantisce margine per il controllo dei minuti finali. Irpini a -1 dalla vetta: il Cerignola risponde con il 3-2 sul Foggia.

Primo tempo

Avellino con il 4-3-1-2: c’è Panico al posto di D’Ausilio nel ruolo di trequartista. Lupi subito pericolosi con la conclusione di Panico e il colpo di testa di Enrici su palla inattiva. Al 9’ dal cross di Cagnano la chance per Lescano chiusa da Ujkaj. Al 16’ Sabatino rimedia il primo giallo del match. Poco dopo Patierno centra il palo in diagonale. Al 22’ il Trapani si rende pericoloso con Malomo: colpo di testa e palla di poco a lato. La pressione irpina diminuisce e Ciuferri spicca nell’offensiva siciliana. Proprio nel momento meno semplice l’Avellino sblocca il risultato. Al 43’ cross di Cagnano, controllo e destro di Panico con deviazione per l’1-0. Primo gol in biancoverde per il nativo di Ottaviano. Dopo pochi secondi Palmiero rimedia il giallo (era diffidato, salterà Avellino-Potenza). Ammonito anche Cagnano (1-0 all’intervallo).

Secondo tempo

L’Avellino spreca in avvio di ripresa. Patierno non capitalizza sulla corsa in transizione dei lupi, favorita da Panico, ma anche da Sounas e Lescano. Al 59’ arriva l’accelerazione vincente: Rocca serve Lescano che realizza il gol dell’ex e il 2-0 (quinto gol con i lupi, terzo non considerando più la gara con la Turris). Al 66’ i primi cambi: Torrente inserisce Daka e Stensrud, Biancolino punta su Palumbo per Palmiero. Altro doppio cambio per il Trapani con l’ex Mulè e Verna per Sabatino e Carraro. Biancolino risponde con D’Ausilio e Armellino per Patierno e Sounas con il modulo 4-2-3-1. L’Avellino sfiora il tris con la soluzione offensiva aperta da Lescano e D’Ausilio e non chiusa da Panico. Al minuto 85 Armellino centra la traversa con un’ottima conclusione. Minuti finali anche per Frascatore e Russo al posto di Cagnano e Panico. Il Trapani sfiora con Ruggiero il gol che può riaprire il match in un secondo tempo di controllo per i lupi.