Avellino-Trapani 2-0: tabellino e voti dei lupi Prova di forza e qualità per i lupi al "Partenio-Lombardi"

L'Avellino batte il Trapani con il finale di 2-0, firma la quarta vittoria di fila e determina ulteriore continuità nel cammino. Spiccano le prove di Panico, Lescano, Rocca e Cagnano. Patierno spreca in particolar modo nella ripresa.

Il tabellino

A breve le pagelle

Serie C - Girone C

Trentunesima Giornata

Avellino - Trapani 2-0

Marcatori: 43’ pt Panico, 14’ st Lescano

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano (42’ st Frascatore); Rocca, Palmiero (21’ st Palumbo), Sounas (29’ st Armellino); Panico (42’ st Russo); Lescano, Patierno (29’ st D’Ausilio). All. Biancolino. A disp. Marson, Todisco, Tribuzzi, Cionek, Zuberek, Mutanda

Trapani (4-3-3): Ujkaj; Zappella, Malomo, Sabatino (27’ st Mulè), Benedetti; Ruggiero, Carraro (27’ st Verna), Toscano; Ciuferri (39’ st Ongaro), Anatriello (21’ st Stensrud), Piovanello (21’ st Daka). All. Torrente. A disp. Barosi, Salamone, Segberg, Sciortino, Silvestri, Liotti, Ciotti

Arbitro: Ancora

Ammoniti: Sabatino (T), Palmiero (A), Cagnano (A)

Recupero: 2’ pt, 3’ st