Avellino-Trapani 2-0, Torrente: "Sono gare in cui la qualità fa la differenza" "Il campionato? Falsato, perdi all'improvviso punti conquistati sul campo"

"Parliamo di una squadra forte, costruita per vincere, tra le favorite. Sapevamo la forza dell’avversario, abbiamo fatto un buon primo tempo, ma se commetti qualche errore subisci e dalle occasioni create non abbiamo sfruttato a dovere". Così Vincenzo Torrente si è espresso al termine di Avellino-Trapani 2-0: "La differenza è nella qualità in attacco. Il primo tempo? Sì, c’è il rimpianto di aver preso gol nel momento migliore, ma ripeto: è proprio questo il dettaglio per ottenere i risultati in queste sfide. Abbiamo giocato gare complicate con Cerignola, Monopoli e Avellino e i dettagli con gli episodi hanno fatto la differenza. Quanto accaduto nel torneo? Avevamo ottenuto punti sul campo. Il campionato è falsato, è uno schifo. Sono situazioni che si ripetono e in questo girone continua a succedere. La sfida tra Avellino e Cerignola? Vedo favorito l’Avellino. Ha giocatori di esperienza e qualità e lì davanti ha calciatori che fanno la differenza, ma il discorso vale in tutti i reparti. Lescano? Non l’ho allenato a Trapani, ma guardiamo avanti e puntiamo sui nostri e sulla loro crescita. A gennaio abbiamo cambiato 15 calciatori".