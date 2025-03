Avellino-Trapani 2-0, Panico: "Il gol? Dedicato a De Cristofaro" "La prestazione? L'avevo detto a Rigione nel pre-gara, avevo buone sensazioni"

"Sapevo di arrivare in una piazza importante. Corro tanto, forse perdo in lucidità. Se posso dare una mano lo faccio sempre". Così Giuseppe Panico si è espresso al termine di Avellino-Trapani 2-0: "Sono contento perché è arrivato il gol, decisivo. Siamo a -1. Non possiamo sbagliare noi, non può sbagliare il Cerignola. Quindi, sarà una bella sfida. Il ruolo? Sono 6 finali, erano 7. Dobbiamo dare sempre qualcosa in più. A Cittadella ho ricoperto questo ruolo e lo faccio perché sono fatto così e non riesco a non correre. In palestra con Rigione avevo detto di sentire buonissime sensazioni. Abbiamo attaccato sotto la curva nel primo tempo e abbiamo avvertito tutto il calore: una scelta che ha pagato. Il gol? Dedicato a De Cristofaro. Abbiamo legato tanto: è un bravo ragazzo, ci dispiace e speriamo che torni quanto prima. La scelta Avellino? Giocavo poco a Carrara e quando si è creata l’occasione l’ho colta".