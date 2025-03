Avellino: sedute a porte aperte e domenica visita al Santuario di Montevergine Il programma dei lupi per un weekend da riposo forzato in campionato

Giornata di riposo, poi sarà comunque ripresa della preparazione nonostante il weekend da riposo forzato in campionato a causa dell'esclusione del Taranto. L'Avellino vivrà una fase di gestione fisica dopo il 2-0 sul Trapani con i gol di Panico e Lescano. Allenamenti da venerdì a domenica con sedute a porte aperte, quindi con il ritorno di stampa e tifosi in Tribuna Montevergine con un appuntamento fissato per domenica mattina. Alle 9 i tesserati biancoverdi faranno visita al Santuario di Montevergine per poi allenarsi con una seduta al "Partenio-Lombardi" prevista per le 11.30.

Il programma degli allenamenti

Venerdì ore 15.30 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Sabato ore 11 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Domenica ore 9: visita al Santuario di Montevergine

Domenica ore 11.30 (porte aperte - Tribuna Montevergine)